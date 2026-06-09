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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
373
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Дзидзьо одной фразой изменил жизнь известного украинского певца: "Зато честно"

Дима Прокопов рассказал о судьбоносной встрече с Михаилом Хомой.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Дима Прокопов и Дзидзьо

Дима Прокопов и Дзидзьо

Украинский певец Дима Прокопов признался, что именно Дзидзьо в свое время помог ему поверить в собственные силы и вдохновил серьезно заняться музыкальной карьерой.

Артист поделился воспоминаниями об одном из важнейших моментов своего творческого пути. Речь идет о финале шоу «Караоке на майдане», который состоялся в 2017 году. Тогда Прокопов еще только делал первые шаги на большой сцене и волновался из-за оценок жюри. Впрочем, после завершения съемок его ждал разговор, который он помнит до сих пор. Именно он стал дополнительной мотивацией не отказываться от мечты.

«Он подошел после съемок и сказал: „Продолжай, надо еще работать. Но ты можешь иметь хорошее будущее“. Это меня тогда очень вдохновило», — рассказал певец в интервью Blick.ua.

Дима Прокопов

Дима Прокопов

В состав жюри финала входили Дзидзьо, продюсер Михаил Ясинский и ведущая Василиса Фролова. По словам Прокопова, поддержка от известных представителей шоу-бизнеса придала ему уверенности в правильности выбранного пути. Особенно он запомнил слова Михаила Хомы, которые впоследствии стали для него своеобразным путеводителем.

«Спрашиваю: „Помните?“ А он говорит: „Нет“. Зато честно», — со смехом вспомнил артист их недавнюю встречу на одном из концертов.

Дима Прокопов

Дима Прокопов

Также певец рассказал, что в финале сделал ставку на композицию Николая Мозгового «Минає день, минає ніч». В отличие от большинства конкурсантов, которые выбирали праздничные и зажигательные песни, он решил рискнуть с лирическим номером. В конце концов такой подход понравился продюсеру Михаилу Ясинскому, который увидел в молодом исполнителе потенциал.

Напомним, недавно экс-супруга Дзидзьо растрогала обращением к первенцу, которому исполнился один год.

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Дата публикации
Количество просмотров
373
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