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Дзидзьо одной фразой изменил жизнь известного украинского певца: "Зато честно"
Дима Прокопов рассказал о судьбоносной встрече с Михаилом Хомой.
Украинский певец Дима Прокопов признался, что именно Дзидзьо в свое время помог ему поверить в собственные силы и вдохновил серьезно заняться музыкальной карьерой.
Артист поделился воспоминаниями об одном из важнейших моментов своего творческого пути. Речь идет о финале шоу «Караоке на майдане», который состоялся в 2017 году. Тогда Прокопов еще только делал первые шаги на большой сцене и волновался из-за оценок жюри. Впрочем, после завершения съемок его ждал разговор, который он помнит до сих пор. Именно он стал дополнительной мотивацией не отказываться от мечты.
«Он подошел после съемок и сказал: „Продолжай, надо еще работать. Но ты можешь иметь хорошее будущее“. Это меня тогда очень вдохновило», — рассказал певец в интервью Blick.ua.
В состав жюри финала входили Дзидзьо, продюсер Михаил Ясинский и ведущая Василиса Фролова. По словам Прокопова, поддержка от известных представителей шоу-бизнеса придала ему уверенности в правильности выбранного пути. Особенно он запомнил слова Михаила Хомы, которые впоследствии стали для него своеобразным путеводителем.
«Спрашиваю: „Помните?“ А он говорит: „Нет“. Зато честно», — со смехом вспомнил артист их недавнюю встречу на одном из концертов.
Также певец рассказал, что в финале сделал ставку на композицию Николая Мозгового «Минає день, минає ніч». В отличие от большинства конкурсантов, которые выбирали праздничные и зажигательные песни, он решил рискнуть с лирическим номером. В конце концов такой подход понравился продюсеру Михаилу Ясинскому, который увидел в молодом исполнителе потенциал.
Напомним, недавно экс-супруга Дзидзьо растрогала обращением к первенцу, которому исполнился один год.