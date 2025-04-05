Дзидзьо отреагировал на беременность бывшей жены и публично обратился к ней

Дзидзьо / © instagram.com/dzidzio

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Украинская певица SLAVIA, которая недавно объявила о беременности, рассказала о реакции ее бывшего мужа, певца Дзидзьо.

О личной жизни исполнительница довольно мало делится с публикой. Так что об отце будущего первенца SLAVIA, настоящее имя которой Ярослава Притула, почти ничего неизвестно. Тем не менее, звезда в фотоблоге призналась, что ее бывший муж Дзидзьо порадовался за нее и поздравил с новым статусом.

"Спасибо, Мишенька! Для тех, кто интересовался, поздравил ли Дзидзьо", — написала беременная исполнительница.

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Дзидзьо поздравил SLAVIA с беременностью / © instagram.com/slavia_official

Так, певец на своей странице в Instagram опубликовал кадры из клипа "Дівка з перцем", где SLAVIA демонстрирует заметно округлый животик и тем самым рассекречивает беременность. Кроме того, публично обратился к ней и адресовал ей теплые слова:

"Полноценная жизнь — это когда творишь не только музыку, но и будущее. Слава, поздравляю с премьерой и этой нежной, большой, прекрасной новостью. Искренне радуюсь!" — восхитил реакцией Дзидзьо.

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