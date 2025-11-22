ТСН в социальных сетях

Дзидзьо отреагировал на внезапную смерть своего 58-летнего коллеги Лесика Турка и почтил его память

Остальные украинские звезды также поделились воспоминаниями о покойном артисте.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Дзидзьо и Лесик

Дзидзьо и Лесик / © instagram.com/dzidzio

Украинский певец Михаил Хома, он же в прошлом DZIDZIO, вышел на связь после новости о смерти своего коллеги Олега Турка, более известного как Лесик.

В фотоблоге звезда оставил черно-белую фотографию Олега и выразил соболезнования близким: «Печальная новость. Светлая память, Лесик. Соболезнования близким».

Реакция звезд на смерть Олега Турка

Реакция звезд на смерть Олега Турка

Не меньше за Дзидзьо, печальное известие всколыхнуло и остальных украинских звезд. В Сети они поделились трогательными совместными воспоминаниями с Лесиком, показали архивные фото и почтили его память.

  • «Трудно подобрать нужные слова… Утро субботы началось с ленты новостей и десятков сообщений. К сожалению, не утешительных. До сих пор не могу поверить — шок… Умер Лесик. Сочувствую родным, близким и всем фанам. Невосполнимая потеря» — экс-коллега из группы «Дзидзьо» Юлик.

Реакция звезд на смерть Олега Турка

Реакция звезд на смерть Олега Турка

  • «Он писал классную музыку. Лесик Сам, как он себя называл. Он и дурачился, но то, что писал серьезное, просто таки касалось сердца. Служил, пел, был классным честным парнем. Очень не будет хватать тебя, друг. Вечная память, Лесик Турко» — Мария Бурмака.

Реакция звезд на смерть Олега Турка

Реакция звезд на смерть Олега Турка

  • «Лесик… ну, как так? Виделись последний раз и ты говорил, что надо планировать новые гастроли — что немного наберешься сил и поедем… А теперь ты на гастроли с твоим Кузьмой отправляешься. Я очень любила ездить с Лесиком на гастроли. Чувство юмора у него было от природы! Сколько историй, сколько всегда позитива и того „Наташенька, будем зажигать“» — Наталка Карпа.

Реакция звезд на смерть Олега Турка

Реакция звезд на смерть Олега Турка

  • «Иногда встреч выпадало одна-две, но незабываемые. Таким было мое всего несколько часовое общение с Лесиком, который сегодня отошел в мир иной. Первую встречу не помню, потому что она была в середине 90-х, на заре „Скрябина“. Я Олега Турка тогда среди нескольких друзей Кузьмы можно сказать, что и не заметил. И именно Лесик зажег рокерством младшего на год Кузьму. Более глубокой была наша встреча в Виннице в июне 2021 года через четверть века после первой. Лесик сам подошел ко мне. Искренне радовался встрече и по-братски обнимал. Ни на что не жаловался, только хвалил меня и покойного Кузьму, потому что к обоим относился с теплом» — Константин Грубич.

Реакция звезд на смерть Олега Турка

Реакция звезд на смерть Олега Турка

Напомним, уже известно, где и когда состоится прощание с Лесиком, который умер 22 ноября. Причин смерти пока не разглашают. Однако известно, что за год до трагического дня артист перенес операцию на сердце на фоне ряда болезней.

