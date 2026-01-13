Дзидзьо показал себя до популярности на фото с дедушкой и ошеломил сходством с родственником

Дзидзьо / © instagram.com/slavia_official

Реклама

Украинский певец Михаил Хома, он же DZIDZIO, показал как выглядел незадолго до начала звездной карьеры.

Так, уже в этом году исполнитель пообещал вернуться на большую сцену. Но перед тем Дзидзьо показал с чего все начиналось. В частности, в фотоблоге певец обнародовал архивное фото со своим дедушкой Яном Казимировичем. И добавил, что родственник был ветеринаром и называли его «дзидзьом» — западноукраинский диалектизм, что означает «дедушка». Оттуда, по словам Хомы, и пошел его псевдоним.

«Это я и мой дзидзьо. В регионе, где я родился, „дзидзьо“ — это дедушка. Мой дедушка, Маркуль Ян Казимирович, был ветеринаром. Его постоянно не было дома, потому что он ходил к людям лечить животных. В селе тогда почти у каждого было большое хозяйство, поэтому людей к нам приходило очень много, и все спрашивали: „Где дзидзьо? Где дзидзьо? Где дзидзьо?“ — без конца. Тогда я понял, что мой дедушка — мегапопулярный. Именно отсюда и появился мой псевдоним Дзидзьо», — пояснил певец.

Реклама

Дзидзьо и его дедушка / © instagram.com/dzidzio

Но в комментариях еще и добавили, что родственники очень похожи между собой, но некоторые сравнили артиста с известным иностранным актером.

Очень интересное фото, есть сходства на лице

Дзидзьо и Дзидзьо

А Дзидзьо в молодости был похож на Джоффри Баратеона из «Игры пристолов»

Напомним, недавно актер Леонардо Ди Каприо впервые за долгое время показал свою маму. Он вывел 82-летнюю женщину на красную дорожку «Золотого глобуса» — престижной кинопремии.