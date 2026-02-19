Дзидзьо показал свою маму-красавицу на пляже и публично обратился к ней

Дзидзьо / © instagram.com/dzidzio

Украинский певец Дзидзьо, настоящее имя которого Михаил Хома, впервые за долгое время показал маму Галину Яновну.

Сегодня, 19 февраля, родной человек звезды празднует день рождения. Поэтому Дзидзьо не упустил возможности показать, как выглядит именинница сейчас. Он опубликовал кадры Галины Яновны в Instagram, где она позирует на фоне побережья. Счастливая и улыбающаяся женщина шла к камере с ракушкой в руке.

В свою очередь знаменитость обратился к маме с искренними поздравлениями. В посте он публично пожелал ей всего наилучшего, выразил благодарность и признался, что очень скучает. Как известно, семья постоянно находится на расстоянии. Дело в том, что Галина Яновна уже длительное время работает за границей.

Мама Дзидзьо / © instagram.com/dzidzio

«Мама, с Днем рождения, моя родная. Желаю Вам здоровья, радости и долгих лет жизни. Будьте счастливы каждый день. Я мечтаю о нашей встрече. Спасибо Вам за жизнь, за любовь, за поддержку — за все, что Вы для меня сделали и делаете. Многая лета!» — растрогал Дзидзьо.

