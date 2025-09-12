- Дата публикации
Дзидзьо растрогал редкой архивной фотографией с отцом и удивил сходством: "Единственное фото, где мы вместе"
Артист поделился воспоминаниями о родном человеке.
Украинский певец Михаил Хома, он же Дзидзьо, поделился редким снимком со своим папой.
Артист опубликовал архивную фотографию в Instagram в день, когда его папе могло бы исполниться 66 лет.
На черно-белом фото, которое исполнитель назвал единственным, где они изображены вместе, рядом с отцом стоит юный Михаил. В посте певец признался, что потерял папу очень рано: Степан Алексеевич умер в 37 лет, когда сыну было всего 13. Он поделился, что в его памяти навсегда останется родной край.
"Сегодня папе Степану было бы 66. Единственное фото, где мы вместе. Он ушел так рано — в 37, а мне было всего 13. В сердце навсегда остались воспоминания детства: леса, реки, озера, грибы, рыбалки. Самый лучший папа. С днем рождения. P.S. На фото папа — крайний слева", — написал Хома.
Трогательная публикация певца растрогала его подписчиков, которые оставили десятки слов поддержки и сочувствия:
Светлая память папе, замечательного сына имеет… Он гордится тобой с небес!
Какие добрые глаза у папы… И у тебя такие же.
Сразу догадалась, вы очень похожи! Вечная память.
