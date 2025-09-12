Дзидзьо растрогал редкой архивной фотографией с отцом и удивил сходством: "Единственное фото, где мы вместе"

Дзидзьо / © instagram.com/dzidzio

Украинский певец Михаил Хома, он же Дзидзьо, поделился редким снимком со своим папой.

Артист опубликовал архивную фотографию в Instagram в день, когда его папе могло бы исполниться 66 лет.

На черно-белом фото, которое исполнитель назвал единственным, где они изображены вместе, рядом с отцом стоит юный Михаил. В посте певец признался, что потерял папу очень рано: Степан Алексеевич умер в 37 лет, когда сыну было всего 13. Он поделился, что в его памяти навсегда останется родной край.

"Сегодня папе Степану было бы 66. Единственное фото, где мы вместе. Он ушел так рано — в 37, а мне было всего 13. В сердце навсегда остались воспоминания детства: леса, реки, озера, грибы, рыбалки. Самый лучший папа. С днем рождения. P.S. На фото папа — крайний слева", — написал Хома.

Дзидзьо с отцом / © instagram.com/dzidzio

Трогательная публикация певца растрогала его подписчиков, которые оставили десятки слов поддержки и сочувствия:

Светлая память папе, замечательного сына имеет… Он гордится тобой с небес!

Какие добрые глаза у папы… И у тебя такие же.

Сразу догадалась, вы очень похожи! Вечная память.

