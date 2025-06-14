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Дзидзьо трогательно поздравил экс-жену и ее мужа с рождением сына
Артистка уже отреагировала на слова музыканта.
Украинский певец Михаил Хома, он же Дзидзьо, отреагировал на радостную новость в жизни своей бывшей жены SLAVIA, которая недавно впервые стала мамой.
8 июня, в день празднования Пресвятой Троицы, певица родила мальчика. О пополнении в семье она сообщила в своем Instagram, трогательно написав: "В воскресенье, на праздник Пресвятой Троицы, нас стало трое".
На эту счастливую новость бурно отреагировали ее подписчики, друзья и коллеги. Среди тех, кто оставил поздравления под постом, был и бывший муж артистки - Дзидзьо, с которым она состояла в браке более 20 лет.
"Искренне поздравляю с рождением малыша. Пусть дитятко будет благословенным и счастливым, а отцовство принесет вам много радости", - написал музыкант.
SLAVIA не оставила эти слова без ответа. Она поблагодарила экс-возлюбленного за поздравления и искренне пожелала ему также познать счастье отцовства: "Спасибо, Михась. Желаю тебе почувствовать радость отцовства, когда придет лучшее время".
Напомним, что 7 июня, за день до родов, Ярослава официально вышла замуж за своего избранника Андрея. Свадьба была камерной, а уже на следующий день она родила в Житомирском перинатальном центре. Сейчас пара наслаждается новым этапом в жизни - отцовством. Имя для сына супруги еще выбирают: Ярослава склоняется к имени Лев, а Андрей - к Атласу.