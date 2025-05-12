Дзидзьо впервые за долгое время показался с мамой и высказался об их разлуке

Дзидзьо / © instagram.com/dzidzio

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Украинский певец Михаил Хома, он же Дзидзьо, впервые за длительное время показался с мамой и высказался об их разлуке.

Артист поделился фото с родным человеком в Instagram по случаю Дня матери. Исполнитель поздравил маму с важным праздником, а также поблагодарил ее за жизнь. Дзидзьо говорит, что снимок с родным человеком, к сожалению, архивный. Дело в том, что певец и его мама находятся в разлуке, ведь их разделяют тысячи километров. Родной человек Михаила Фомы живет в Португалии и крайне редко приезжает к сыну, а сам артист – в Украине. Впрочем, исполнитель отмечает, что хоть их и разделяет расстояние, но сердцем они вместе.

"Поздравляю свою маму и всех мам с Днем матери. Пока мама жива — мы все дети. Спасибо за жизнь! Древнее фото. Все без изменений: мама - в Португалии, я - в Украине. Но сердцем вместе", - поделился артист.

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Дзидзьо с мамой / © instagram.com/dzidzio

Напомним, в Украине празднуют международный День матери во второе воскресенье мая. В этом году праздник выпал на 11 мая. Украинские знаменитости уже поздравили родных с Днем матери и поделились их совместными фото.