Дзидзьо заподозрили в новом романе после развода: певец заинтриговал ответом

Дзидзьо / © instagram.com/slavia_official

Украинский певец Дзидзьо, настоящее имя которого Михаил Хома, заинтриговал ответом относительно его романтических отношений.

В 2021 году артист развелся с женой. С тех пор о личной жизни исполнителя вообще ничего не известно. Однако уже длительное время не утихают сплетни, что Дзидзьо на самом деле не одинок и находится в отношениях. Поэтому, проект "Ближче до зірок" поинтересовался, что на самом деле происходит в личной жизни артиста.

Но певец лишь подогрел сплетни о новой избраннице. Исполнитель не стал ни опровергать их, ни подтверждать. Дзидзьо лишь отметил, что подготовится, а уже потом даст ответ, который будет сюрпризом для поклонников.

Дзидзьо / © instagram.com/dzidzio

"Смотрите! Вопрос очень красивый, и он требует хорошего ответа. Я приготовлюсь и дам вам хороший ответ. Следите за мной, и я дам вам ответ. Сюрприз должен быть", - поделился артист.

Отметим, в течение 20 лет Дзидзьо находился в отношениях с певицей SLAVIA, из которых восемь - в браке. Пара официально развелась летом 2021 года. Причиной разрыва стали разные жизненные приоритеты.

