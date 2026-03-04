- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
Дзидзьо заподозрили в новом романе после развода: певец заинтриговал ответом
Артист подогрел слухи вокруг его личной жизни.
Украинский певец Дзидзьо, настоящее имя которого Михаил Хома, заинтриговал ответом относительно его романтических отношений.
В 2021 году артист развелся с женой. С тех пор о личной жизни исполнителя вообще ничего не известно. Однако уже длительное время не утихают сплетни, что Дзидзьо на самом деле не одинок и находится в отношениях. Поэтому, проект "Ближче до зірок" поинтересовался, что на самом деле происходит в личной жизни артиста.
Но певец лишь подогрел сплетни о новой избраннице. Исполнитель не стал ни опровергать их, ни подтверждать. Дзидзьо лишь отметил, что подготовится, а уже потом даст ответ, который будет сюрпризом для поклонников.
"Смотрите! Вопрос очень красивый, и он требует хорошего ответа. Я приготовлюсь и дам вам хороший ответ. Следите за мной, и я дам вам ответ. Сюрприз должен быть", - поделился артист.
Отметим, в течение 20 лет Дзидзьо находился в отношениях с певицей SLAVIA, из которых восемь - в браке. Пара официально развелась летом 2021 года. Причиной разрыва стали разные жизненные приоритеты.
