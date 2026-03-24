Дзидзьо заявил о службе родственницы в ВСУ: что известно о ее выборе

Украинский артист Дзидзьо, настоящее имя которого Михаил Хома, впервые откровенно рассказал о племяннице, которая служит в ВСУ, ее выборе и гордости семьи.

Во время интервью Viva! певец поделился личным — в его семье есть военная. Речь идет о племяннице Виктории, которая самостоятельно приняла решение пойти на службу. Артист не скрывает: этот шаг стал для него одновременно и тревожным, и поводом для большого уважения. По словам Дзидзьо, девушка с самого начала действовала без посторонней помощи. И именно это он считает самым ценным.

«Это ее сознательный выбор. Я очень горжусь Викторией, потому что она настойчивая, талантливая и хотела что-то делать. Племянница пошла добровольцем, подписала контракт и сейчас служит в бригаде. Очень приятно, когда она звонит. Виктория все сама делала, без всяких звонков, никто ей не помогал. Для меня это ключевое, потому что человек может только сам себе помочь. И когда она борется за свой путь, я в это верю, потому что это правдиво. Она — наша семейная гордость», — делится певец.

В то же время Дзидзьо признался, что не теряет связи с племянницей даже несмотря на ее службу. Они регулярно общаются, и для него это важный способ поддержать родного человека. Иногда девушка обращается к Михаилу за советом, и он всегда старается быть рядом хотя бы словом.

«Да, мы с ней общаемся, потому что она хочет порой подсказку или совет получить», — отметил Дзидзьо.

