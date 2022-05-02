Эд Ширан и "Антитела" ошеломили долгожданным общим треком и клипом: "Это шедевр"

Британский певец Эд Ширан и украинская группа "Антитела" выпустили общий трек 2Step.

Это римейк песни из последнего альбома Эда, в котором Тарас Тополя поет на украинском языке.

На YouTube-канале группы вышло официальное музыкальное видео. В ролике воплощены ошеломляющие кадры военного времени и трогательная личная история Тараса Тополи.

Так, звезда рассказывает, как для его семьи началась война. И это не только его личная история, это история миллионов украинцев, семьи которых разлучили ужасные бомбардировки и война.

"Предложение от Эда поработать вместе — это проявление именно той подлинной поддержки Украины, которую демонстрирует народ Великобритании в течение этой войны. Миллионы людей не только на словах, но конкретными поступками показывают, как это по-настоящему стоять за свои принципы, демократию и свободу и подставлять свое плечо тем, кому оно действительно нужно. Казалось бы просто общая песня, но насколько это символично", – поделился Тополя.

Эд Ширан / Пресс-служба групы "Антитіла"

Музыкант рассказал, что написать и записать украинские слова в песню Эда оказалось довольно сложно в тех обстоятельствах, в которых участники группы находились. Он рассказал, что студия звукозаписи, на которой группа обычно записывала свои песни, была под оккупацией российских солдат. Впрочем, благодаря другу и соавтору, аранжировщику многих песен – Максиму Сиволапу – музыканты справились со своей частью.

Тарас Тополь / Пресс-служба групы "Антитіла"

Съемки видео, идея которого принадлежит Тарасу Тополе, проходили в Ирпене, Киеве, а также в Харьковской области. Туда музыканты прибыли в состав 130 батальона территориальной обороны, для усиления восточной группировки сухопутных войск ВСУ.

"Антитела" отмечают, что посвящают это видео памяти украинского режиссера Дмитрия Манифеста, жизнь которого оборвалась слишком рано.

Режиссером и продюсером видео выступил друг Дмитрия Манифеста – Дмитрий Шмурак. Он со своей командой в невероятно сжатые сроки реализовал все задуманное, понимая, что группа "Антитела" будет не в состоянии полноценно приобщиться к съемкам.

"Есть люди, которые готовы идти с тобой и в огонь, и в воду. Именно благодаря нашей дружбе с Манифестом мне стало понятно, что делать что-то в половину силы нет смысла. Когда "Антитела" попросили меня поддержать и фактически спродюсировать и самостоятельно снять видеоклип, я сразу согласился, хотя понимал, что это очень сложная задача. Мы с командой пытались сделать все возможное, чтобы работа удалась. Если бы Дима был жив, он бы точно был с нами на съемочной площадке. Парням хочу передать только одно – возвращайтесь живыми!" – поделился Дмитрий Шмурак.

Все вырученные средства с монетизации видео на YouTube, а также по роялти пойдут на благотворительность проекта Music Saves UA, проекта Всеукраинской ассоциации музыкальных событий.

Фаны были ошеломлены дуэтом. Об этом они написали в комментариях:

Что же вы делаете – плачу почти с начала песни

Очень сильный клип и трек отличный

Боже, слезы на глазах… Как же это хорошо! Спасибо за этот шедевр! Все пережила снова, как в тот день

Напомним, группа "Антитела" вступила в ряды Территориальной обороны накануне войны. С первого дня полномасштабного вторжения РФ участники группы сменили музыкальные инструменты на оружие и пошли защищать территориальную целостность и независимость Украины. В настоящее время музыканты вместе с батальоном находятся в Харьковской области.

Антитела и Эд Ширан: Тарас Тополя презентовал совместный клип

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