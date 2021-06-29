Эд Ширан рассказал, что связывает его и Кортни Кокс, кроме дружбы

Эд Ширан рассказал, что связывает его и Кортни Кокс, кроме дружбы

Артист отметил, что они с актрисой почти родственники.

Популярный британский певец Эд Ширан, который после длительной творческой паузы представил новый клип на песню Bad Habits, поделился в каких отношениях со звездой сериала "Друзья" Кортни Кокс.

Так, музыкант рассказал о том, что его близкий друг Джонни МакДэйд, любимый Кортни Кокс, стал крестным отцом его дочери. Исполнитель также вспомнил, что именно он познакомил будущую пару.

"Она просто пригласила меня к себе домой. Однажды я привел Джонни, и он уже к себе не вернулся. Да, я их познакомил девять лет назад. А Джонни еще и крестный Лиры", — поделился Эд в утреннем шоу Hits Radio Breakfast.

instagram.com/courteneycoxofficial

Стоит отметить, что Ширан и Кортни Кокс поддерживают прекрасные отношения. Они часто делятся общими фотографиями и видео. Так, недавно певец вместе с актрисой записали ролик, где они исполнили легендарный танец Моники и Росса. А позже звезда "Друзей" спела с Эдом Шираном и Элтоном Джоном любимую песню Лизы Кудроу.

Напомним, недавно Кортни Кокс призналась, что была влюблена в Джима Керри. Чувство к коллеге у знаменитости возникли во время съемок комедии "Эйс Вентура".

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