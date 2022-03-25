Эд Ширан согласился сделать телемост с группой "Антитела" в поддержку Украины

Артисты выступят вместе на благотворительном концерте в Великобритании.

Популярный британский певец Эд Ширан согласился сделать телемост Киев-Бирмингем с группой " Антила ".

В общем, музыканты вместе споют на благотворительном концерте в Великобритании в поддержку Украины.

"Я просто хочу сказать всем украинцам. Я люблю вас. Я поддерживаю вас. И я так горжусь тем, что буду участвовать в этом благотворительном событии на следующей неделе! С нетерпением жду, чтобы послушать вашу музыку, ребята. Присылаю вам всю свою любовь", — сказал в своем Instagram Ширан.

Эд Ширан / instagram/teddysphotos

Напомним, вскоре в Великобритании пройдет благотворительный концерт в поддержку Украины. В мероприятии примут участие немало знаменитостей. В частности, на концерте выступит и Эд Ширан.

Участники группы "Антитела" записали видеообращение к исполнителю и предложили сделать телемост Киев-Бирмингем и спеть вместе.

Читайте также: