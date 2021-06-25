Эд Ширан впервые за долгое время представил новый клип, где предстал в образе гламурного вампира

Эд Ширан впервые за долгое время представил новый клип, где предстал в образе гламурного вампира

Музыкант представил видеоработу на песню Bad Habits.

Британский певец Эд Ширан, после долгой творческой паузы, связанной с рождением дочери, наконец порадовал своих поклонников новым клипом на песню Bad Habits.

В ролике 30-летний музыкант предстал в образе гламурного вампира. Его герой с блестками под глазами и в розовом стильном костюме, вместе со своими друзьями, ночью, наводит страх на окружающих.

"Как круто вернуться к вам с новым синглом. Я хотел, чтобы клип на Bad Habits в мистическом ключе показал природу привычек, поэтому я остановился на теме вампиров. Было мега весело вживаться в образ, но только не когда приходилось лезть на высоту (это было не так весело)", — отметил певец.

Напомним, на днях, популярная украинская певица Надя Дорофеева представила новый клип на песню "Почему". В ролике артистка предстала в двух необычных образах и удивила сценой аварии автомобиля.

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