Единственная дочь Эминема впервые вышла замуж и показала фото со своей сказочной свадьбы

Единственная биологическая дочь известного американского рэпера Эминема – Хэйли Джейд Скотт – впервые вышла замуж.

28-летняя Хэйли и ее возлюбленный Эван МакКлинток сыграли свадьбу в эти выходные, о чем пара сообщила в Instagram. Дочь Эминема выбрала изысканное белое платье со шлейфом и длинную фату. Образ невесты она дополнила украшениями и сдержанным макияжем. А вот ее возлюбленный на свадьбу надел черный костюм, белую рубашку и бабочку.

Дочь Эминема вышла замуж / Фото: instagram.com/hailiejade

Хэйли уже активно делится кадрами со сказочного праздника, а также рассказывает, как все прошло. На свадьбу молодожены пригласили только самых родных и близких. Дочь Эминема поблагодарила всех присутствовавших, что смогли разделить с ними этот день.

Дочь Эминема вышла замуж / Фото: instagram.com/hailiejade

"Просыпаюсь на этой неделе уже женой. О лучшем, красивом праздновании выходных мы не могли и мечтать. Столько слез счастья было пролито, смеха, улыбок и столько любви было ощутимо. Мы с Эваном очень благодарны всей семье и друзьям, которые приехали, чтобы поддержать нас и стать частью этого нового этапа нашей жизни", – поделилась Хэйли.

Дочь Эминема вышла замуж / Фото: instagram.com/hailiejade

Отметим, Хэйли – единственная дочь рэпера Эминема. Мама девушки — писательница Кимберли Энн Скотт. О том, что Хэйли выходит замуж, стало известно в феврале прошлого года. Тогда бойфренд сделал предложение ей. Мужем дочери Эминема стал Эван МакКлинток, с которым она находится в отношениях с 2016 года.

Дочь Эминема вышла замуж / Фото: instagram.com/hailiejade

Напомним, недавно украинская актриса Ирина Сопонару впервые вышла замуж. Артистка уже показала фото со своей свадьбы с возлюбленным-британцем, которую молодожены отыграли в Украине.

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