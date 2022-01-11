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Единственная дочь Виктора Павлика в леопардовом платье показала, как отпраздновала 35-летие

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Единственная дочь Виктора Павлика в леопардовом платье показала, как отпраздновала 35-летие

Дочь Виктора Павлика / instagram.com/miss_chris_rv

Кристина родилась 10 января.

Единственная дочь украинского певца Виктора ПавликаКристина – отпраздновала юбилей.

10 января красавице исполнилось 35 лет. В своем фотоблоге она показала, как провела этот день. Именинница опубликовала кадр, где позировала в ресторане с бокалом вина. Для празднования она выбрала леопардовое короткое платье и бежевые ботфорты на шпильке.

Дочь Виктора Павлика / © instagram.com/miss_chris_rv
Дочь Виктора Павлика / instagram.com/miss_chris_rv

Молодая жена звезды, 27-летняя Екатерина Репяхова поздравила дочь своего возлюбленного в сторис своего Instagram. Концертный директор Павлика опубликовала их редкое совместное фото.

Виктор Павлик с дочерью / © instagram.com/repyahovakate
Виктор Павлик с дочерью / instagram.com/repyahovakate

Заметим, Кристина родилась в браке Виктора Франковича со второй супругой по имени Светлана, родом из Узбекистана. Говорят, что с ней Виктор закрутил роман еще до рождения своего старшего сына Александра. Пара прожила в браке 8 лет. Как рассказывал исполнитель, его дочь – непубличная и "очень тихая". Известно, что она живет в Ровно и воспитывает сына.

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