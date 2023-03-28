Единственная дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери: как выглядит девочка

Украинский боксер Владимир Кличко и его бывшая невеста Хайден Панеттьери имеют общую дочь Кайю-Евдокию.

Экс-возлюбленные почти не делятся подробностями личной жизни и скрывают девочку от чрезмерного внимания публики. Впрочем, что-то о жизни дочери боксера и актрисы известно.

До начала полномасштабной войны Кайя проживала в Киеве вместе со своей бабушкой, матерью Кличко. Надежда Ульяновна занималась воспитанием девочки, пока ее отец преподавал в одном из швейцарских вузов и в Гарварде.

Дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери/Фото: twitter.com/haydenpanettier

Однако с началом российского вторжения Кличко вернулся в Киев и теперь больше времени посвящает ребенку.

Фото: instagram.com/klitschko/

Девочке в декабре 2023 года должно исполниться уже девять лет. Поклонники отмечают, что Кайя растет похожей на свою маму-актрису — у нее такие же белокурые волосы и схожие черты лица в детстве.

Дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери/Фото: Скриншот с видео

Дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери/Фото: Скриншот с видео

Сама же звездная мамочка сейчас не видится с дочерью. А все же из-за проблем Хайден с алкоголем и наркотиками, которые начались у нее после родов. Как известно, после рождения ребенка у актрисы началась серьезная депрессия, из-за которой она начал принимать запрещенные вещества.

Сначала Хайден и Владимир пытались спасти семью, но с тех пор все же решили разорвать отношения. Иногда Хайден также делилась общими кадрами с Кайей в Сети.

Дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери/Фото: twitter.com/haydenpanettier

Однако в 2018 году пара объявила о том, что они больше не вместе. После разрыва отношений Кличко получил полную опеку над дочерью и отвез ее в Украину. Хайден до сих пор сожалеет о таком решении и считает, что могла бы преодолеть свои проблемы ради ребенка. Сейчас мать видится с ребенком только в праздники и в редкие выходные.

"Если бы Кличко подошел ко мне и сказал, что из-за моего состояния, будет лучше, чтобы дочь осталась с отцом, я бы его поняла и согласилась бы посещать ее", — сказала в одном из интервью актриса.

Фото: twitter.com/haydenpanettier

Несмотря на все, Владимиру и Хайден удалось сохранить достаточно дружеские отношения. Во время войны в Украине актриса поддержала украинский народ и экс-жениха.

Напомним, что пара была вместе почти семь лет – с 2011 по 2018.