"Едва не побила фанатку на концерте": жена певца Юлика вмешалась в скандал прямо под сценой

Юлик / © Пресс-служба Юлика

Украинский певец Юлик вспомнил курьезный момент на концерте, когда его жене пришлось вмешаться.

в эксклюзивном интервью ТСН.ua исполнитель говорит, что инцидент произошел во время одного из его выступлений, когда к артисту слишком активно начала приставать фанатка.

"Она просто не отставала. Хватала за руки, пыталась пробраться ближе, и уже становилось неудобно. Тогда вмешалась Екатерина, моя девушка, а сейчас жена. Она оттолкнула фанатку, и та сразу остыла", - вспоминает артист.

Юлик с юмором добавляет, что его избраннице лучше не перечить: "Катя занималась карате и у нее есть коричневый пояс. Так что со мной ей точно по пути - и защитит, и подстрахует, если надо".

Юлик / © instagram.com/julikofficial

- Катерина ревнует вас к фанаткам?

- Знаете, этот вопрос мне задают часто, потому что все думают, что жизнь артиста - это постоянные соблазны, и жена должна быть готова к ревности каждый день. Но у нас другая история. Мы с Катей давно вместе, мы прошли через разные этапы, и доверие между нами настолько крепкое, что даже мысли о ревности не возникает. Да, иногда фанатки могут позволить себе лишнее, особенно после концертов, когда люди на эмоциях, но мы к этому относимся с юмором. Катя всегда говорит: "Я знаю, что ты мой, а все остальное - мелочи". И эта уверенность очень много значит для меня.

- Почему жена не снимается в ваших клипах, а всегда другие девушки?

- Здесь все просто: Екатерина не любит публичности. Она комфортно чувствует себя в роли моего тыла, поддержки, но не в кадре. Она может подсказать что-то по образу, по стилю, помочь выбрать идею, но сама - никогда не рвется на экраны. В клипах обычно нужна актриса или модель, которая может сыграть определенную роль, иногда даже довольно откровенную. И я прекрасно понимаю, что Кате было бы в этом неудобно. Мы договорились еще давно: я занимаюсь творчеством так, как считаю нужным, но дома я всегда только ее муж. Это и есть баланс.

- То есть ревности нет?

- Конечно, любая женщина может иногда почувствовать что-то подобное. Это нормально, это человеческое. Но у нас нет скандалов, сцен или оскорблений. Есть здоровый интерес: она всегда спросит, как прошел концерт, кто был в зале, какие были эмоции. Ей важно знать, чем я живу. Но при этом Катя настолько мудрая, что умеет отличить сцену и работу от личной жизни. Если я обнимаю актрису в клипе или общаюсь с поклонницами после концерта - это часть профессии. А дома я принадлежу только ей. Это огромный плюс, что она не устраивает скандалов, иначе было бы очень трудно работать.

Юлик с женой и сыном / © instagram.com/julikofficial

- Как жена помогает вам в творчестве?

- Она моя главная опора. Иногда даже важнее любой команды. Когда устаешь от гастролей, дорог, когда кажется, что сил нет - именно Катя может сказать одно слово, которое возвращает уверенность и вдохновение. Она всегда рядом в важные моменты, даже если не на сцене. Помню, как я сомневался перед одним большим выступлением, думал, справлюсь ли. И именно ее слова: "Ты уже это делал тысячу раз, ты справишься и сейчас", - дали мне силы. Это бесценно.

К слову, Юлик презентует свой новый трек под названием "Очі". По словам артиста, это особенная песня, которая сочетает лиричность и драйв, и посвящена тем чувствам, которые невозможно скрыть, потому что "глаза всегда скажут правду".

"Эта композиция для меня очень личная. Я вложил в нее искренние эмоции, которые переживал сам. Думаю, каждый, кто услышит "Очі", узнает в ней что-то из своей жизни", - поделился певец.

