Эффектная Екатерина Бужинская в обтягивающем красном платье похвасталась пышным бюстом

Украинская певица Екатерина Бужинская порадовала поклонников музыкальной новинкой.

Артистка записала дуэт с исполнителем Михаилом Грицканом. Артисты представили совместную композицию под названием "Чорний велюр". К выпуску композиции певцы снялись в совместной фотосессии.

Так, Бужинская предстала в роскошном красном обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее аппетитную фигуру и бюст. Образ дополнил чокер в образе черного цветка, украсившего шею артистки. Рядом позировал Грицкан в футболке и джинсах.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан

Как рассказала Екатерина, новая композиция о том, что свои чувства нужно оберегать и не поддаваться на какие-либо провокации.

"Это роскошная песня о любви и острых чувствах, страсти и не всегда взаимопонимании между мужчиной и женщиной. А все потому, что мы словно с разных планет!" – прокомментировала Екатерина.

Кстати, это уже вторая совместная работа Екатерины Бужинской и Михаила Грицкана. Недавно артисты презентовали песню "Весілля", которая пленила сердца украинцев.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан

Помимо премьер, артисты активно работают на культурном фронте страны. В целях поднятия боевого духа украинцев и сбора средств на поддержку ВСУ, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан объединились в большом благотворительном туре "ВОЛЯ". Концерты уже прошли в десяти городах Украины, а также за рубежом – в Болгарии, Италии, Испании, Германии, Австрии, Чехии, США и запланированы в других странах.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан

На каждом концерте проходит благотворительный аукцион, все средства от которого артисты направят в поддержку ВСУ.

В целом с начала войны на помощь Украине с концертов с участием Михаила Грицкана и Екатерины Бужинской было направлено 3,5 млн. грн. Эти средства пошли на нужды детских больниц, протезирование военных, на дроны, тепловизоры, на автомобили для наших защитников и другие необходимые средства.

На днях по поручению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, генерала Валерия Залужного, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан были награждены отличием "При содействии войску".

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