Эффектная Хейли Бибер продемонстрировала стройную фигуру в новогоднем нижнем белье

Американская модель и жена певица Джастина Бибера Хейли Бибер похвасталась перед поклонниками своими новыми горячими снимками.

Так, звезда модельного бизнеса стала украшением новой новогодней коллекции нижнего белья от знаменитого бренда Victoria's Secret.

На странице в Instagram бренда появились фото и видео, на которых появляется Бибер. Она позирует в обольстительном белом белье, а также яркой красной комбинации из атласа, украшенной бантиками. Праздничный образ Хейли дополнила красной мантией с белой кантовкой.

Напомним, всего несколько недель назад Хейли Бибер жаловалась поклонникам, что у нее обнаружили серьезную болезнь. Врачи диагностировали у модели большую кисту в яичнике, из-за чего ее живот выглядит округло и все считают, что звезда беременна. Поэтому Бибер решила прокомментировать слухи и объяснить, что происходит на самом деле.

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