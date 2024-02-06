Эффектная Ксения Мишина стала блондинкой и удивила сходством с Меган Фокс

Артистка сравнила, как выглядит с темным и светлым цветом волос.

Украинская актриса Ксения Мишина похвасталась своим кардинально новым образом.

Артистка перевоплотилась в блондинку. Знаменитость в своем Instagram сравнила, как выглядит с темным цветом волос и светлым. Ксения опубликовала короткий ролик. На первых кадрах актриса предстает брюнеткой, в солнцезащитных очках и сером худи.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Впоследствии знаменитость кардинально перевоплощается. На следующих кадрах Мишина уже становится эффектной блондинкой. Артистка надела синее вечернее блестящее платье, а образ дополнила макияжем и украшениями.

"Я тоже не ожидала! Как вам?" – поинтересовалась у подписчиков знаменитость.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Вероятно, актриса не решилась на такие кардинальные изменения во внешнем виде, а только одела парик. Тем не менее, фанаты актрисы делились своими мыслями и писали, какой цвет волос Ксении больше подходит. Большинство посоветовали артистке оставаться брюнеткой. Кстати, многие пользователи отметили, что с белым цветом волос Мишина стала очень похожа на американскую актрису Меган Фокс.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Не верится, что перевоплотилась, вероятнее всего, парик

О нет! Оставляй темный цвет волос!

Красивый парик! Похожа на Меган Фокс!

Напомним, недавно Ксения Мишина находилась на отдыхе в Таиланде. Там со знаменитостью случился неприятный инцидент. Актриса попала в ДТП.

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