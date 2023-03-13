Эффектная Шакира с полуобнаженным бюстом в откровенном топе и штанах-чапах зажгла на известном шоу

Колумбийская поп-звезда Шакира на днях приняла участие в вечернем шоу The Tonight Show Джимми Феллона.

На проекте певица представила свою новую композицию "Music Sessions #53", которую записала в дуэте с диджеем Bizarrap. Для выступления артистка выбрала довольно смелый образ. На сцене 46-летняя Шак появилась в топе, едва прикрывшем ее бюст и ковбойских штанах – чапах, из-под которых выглядывало нижнее белье артистки.

Шакира / Фото: Getty Images

Шакира / Фото: Getty Images

Как ранее рассказывала Шакира, трек "Music Sessions #53" она посвятила своему бывшему мужу, испанскому футболисту Жерару Пике. Певица призналась, что с помощью этой песни она здоровым образом выпустила свои эмоции, а также этой работой хотела поддержать женщин, которым пришлось, как и ей, "пережить всякое дерьмо". "Music Sessions #53" Шакира окрестила гимном всех женщин.

Кстати, эта песня настолько полюбилась фанам Шакиры по всему миру, что сделал из артистки рекордсменку. Звезда попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней "Music Sessions #53", которая установила сразу 14 мировых рекордов.

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