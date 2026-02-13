Эффектно похудевшая Анна Саливанчук рассекретила свой новый вес и как поддерживает результат

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук после стремительного похудения рассекретила свой новый вес.

Знаменитость избавилась от восьми килограмм. Помогли артистке в этом инъекции, с помощью которых она выровняла уровень сахара в крови. Вес Анны Саливанчук составляет 56 килограммов. Актриса уверяет, что этот результат держится уже шесть месяцев.

Однако и сама Анна Саливанчук не дает весу увеличиться. Знаменитость тренируется в зале восемь раз в неделю, а также следит за питанием. Это помогает звезде держать и в дальнейшем результат своего похудения. Как признается актриса, она очень сильно довольна тем, как сейчас выглядит.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

"Я просто кайфую сейчас от себя, от своего тела, от того, что у меня по восемь тренировок в неделю и я вижу результаты! Кстати, сейчас вес у меня 56 кг, после того, как я выровняла сахар, вес держится уже шесть месяцев", - уверяет знаменитость.

Напомним, недавно Анна Саливанчук намекнула на новый роман. Также артистка заинтриговала сюрпризом от ухажера.