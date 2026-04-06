Эффектное появление с воздуха, иностранные гости и миллионы для ВСУ: как прошел масштабный концерт Jerry Heil

На днях в киевском Дворце спорта отгремело зрелищное шоу Jerry Heil — с эффектными постановками, международными звездными гостями и эмоциями, которые заполонили сердца 10 тысяч фанов.

Редакция сайта ТСН.ua побывала на событии и готова делиться самыми интересными подробностями. Так, 4 апреля артистка впервые собрала полный солд-аут на одной из крупнейших площадок страны. Ее шоу «ДЖЕРЕЛО», режиссером которого вместе с Аланом Бадоевым стал Руслан Махов, превратилось в масштабное мультимедийное действо с элементами театра, рейва и оперы.

«Действие нашего шоу было буквально утоплено в звучании симфонического оркестра. Мы фактически перенесли зрителя в new age оперу — не для того, чтобы отдать дань прошлому, а чтобы подчеркнуть: в XXI веке поп-искусство — это синтез оперы, рейва, театра, танца и моды», — рассказывает Алан Бадоев.

Шоу состояло из трех частей, каждая из которых открывала новую грань творчества певицы. Но уже с первых секунд Jerry Heil вызвала мурашки по коже эффектным появлением — ее спуск с 8-метрового подвесного круга стал одним из самых эффектных моментов вечера. Далее зрители услышали как хорошо знакомые хиты, так и новые композиции в сопровождении симфонического звучания и зажигательной хореографии.

В первом блоке шоу Jerry Heil исполнила свои знаковые хиты «#МРІЯ» и «Хвилі» вместе с залом в унисон, конкурсную песню Национального отбора на «Евровидение-2026» «CATHARTICUS (prayer)», а также англоязычные композиции VIRGIN MARIA и LOVE ME HARD.

Особый шарм концерту добавили звездные дуэты. На сцене вместе с артисткой выступили восемь приглашенных артистов, среди которых alyona alyona, MONATIK, YARMAK, Владимир Дантес, Миша Правильный и пианист Евгений Хмара. А главным международным сюрпризом стали победители «Евровидения-2024» Nemo и румынская звезда Irina Rimes, которая после выступления пожелала всем украинцам «мира» и выкрикнула «Слава Украине!».

Не менее эмоциональным стало исполнение песни #ПОШТА, которую 10 тысяч зрителей пели в унисон. А перед этим артистка исполнила композиции из своего последнего альбома «АРХЕТИПИ»: «РОЗЧИНЯЮСЬ» в сопровождении пианиста-виртуоза Евгения Хмары, «НАЇВНА», «ЛАВА», «СНІГ» и дуэтный хит с MONATIK «ВИМОЛИВ».

Едва ли не самым ожидаемым дуэтом вечера стало совместное выступление Jerry Heil и рэпера и военного YARMAK, во время которого они впервые исполнили свой хит и главную песню всех влюбленных «З якого ти поверху неба?» на большой сцене, вызвав настоящий восторг у зрителей.

Третий акт шоу ознаменовался выходом на сцену легендарного балета FREEDOM. Jerry Heil исполнила свои главные танцевальные хиты — «НА КИЛИМІ», «ТРИ ПОЛОСИ», «Привіт. Hello» — а также дуэтную с Владимиром Дантесом песню «ГУБИ У ГУБАХ» в рейв-звучании.

На этом сюрпризы не закончились. Больше всего публику поразил момент, когда Nemo вышли с зажигательной постановкой, которая предусматривала поддержки в воздухе. Они исполнили сразу несколько хитов. В частности, вместе с Jerry Heil спели на украинском легендарную композицию «Запроси мене у сни», что на мгновение перехватило дух.

Конечно, концерт не обошелся без премьер. Так, певица впервые представила трек Dark Disco, который сразу сорвал овации и заставил всех двигаться в одном ритме. А кульминацией стало появление alyona alyona, с которой артистка исполнила свои главные хиты «#KUPALA» и «Teresa & Maria».

К слову, поддержать Jerry Heil и почувствовать атмосферу ее первого шоу во Дворце спорта пришло немало звездных гостей. Среди них были Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным, Джамала, Вера Брежнева, KOLA, Антон Птушкин, Рамина Эсхакзай, Анна Тринчер и многие другие.

Кроме зрелищности, концерт имел и важную благотворительную составляющую. Во время события удалось собрать более 38 миллионов гривен в поддержку Третьего армейского корпуса. И это еще раз доказало, что музыка сегодня — это не только про эмоции но и про силу помощи.