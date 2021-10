Эффектные перевоплощения звезд и признание Зарицкий: каким был пятый эфир "Танцев со звездами"

По итогам пятого прямого эфира, лидером стала пара Дмитрий Каднай и Алина Ли.

На канале "1+1" состоялся пятый прямой эфир обновленного пятого сезона проекта "Танцы со звездами", который проходит под лозунгом "Танцуй сердцем".

Темой сегодняшнего эфира шоу стало украинское и мировое кино.

Прямой эфир шоу вели Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук, которые примеряли не себя образы Остапа Бендера и Белоснежки.

У вечер кино прима-балерина и самая придирчивая судья проекта Екатерина Кухар появилась в образе Круэллы, украинско-американский танцовщик и судья Макс Чмерковский примерил образ вампира, а Влад Яма превратилась в Нео из "Матрицы".

К судьям в это воскресенье присоединилась победительница "Танцев со звездами-2", танцовщица Илона Гвоздева.

На звездном балконе на этой неделе поддерживал участников юморист Юрий Ткач, который в третьем сезоне шоу танцевал в паре с Илона Гвоздева. Кстати, в конце выпуска знаменитости повторили свое знаменитое диско. Они появились в образах героев мультика "Гадкий Я" — Грю и Люси. Этот номер они танцевали четыре года назад также на пятой неделе.

Первым на паркет вышел Олимпийский чемпион Стас Горуна вместе со своей партнершей Даниэлой Преап. Спортсмен станцевал джайв в образе одного из героев культового украинского кино "Скажене весілля" под песню Потапа и Олега Винника "Найкращий день". Они завоевали 27 баллов.

Другими на паркет вышли Lida Lee с Алексеем Базэлой, чтобы очаровать зрителей своей самбой. Они выступали в образе персонажей "Семейки Адамс". Оценки пары — 30 баллов.

Певица Джамала попыталась покорить зрителей и судей танцем в трогательном образе с итальянского фильма "Запах женщины". Звезда вместе со своим партнером Антоном Нестерком выполнила танго и получила 29 баллов. Кстати, пара много тренируется и иногда даже ссорится. Джамала призналась, что однажды она даже плакала из-за Антона.

Следующей на паркет вышла солистка группы KAZKA Александра Зарицкая с партнером Юрием Мешковым. Пара примеряла яркий образ Прони Прокоповны и Свирида Голохвастого из фильма "За двумя зайцами" и выполнила квикстеп. Судьи поставили им 28 баллов.

Певец Дмитрий Каднай вместе со своей партнершей перевоплотились в персонажей фильма "Великий Гэтсби". Вместе они станцевали чувственный вальс. Кстати, это первый танец Кадная в европейской классической программе. Судьи оценили их выступление в 34 балла.

Следующей покоряла судей пара Евгении Власовой и Макса Леонова. Певица сегодня выполнила на паркете пасадобль под песню The Hardkiss — Make Up. Судьи поставили паре 25 баллов.

Удивили необычным танцем и актер Артур Логай и его партнерша Анна Карелина. Они воплотили на паркете историю любви из сериала "Моя улюблена Страшко". Аня превратится в образ трогательной умницы Насти Глушко, которая влюблена в своего шефа. Пара станцевала фокстрот под песню группы KAZKA "Цілувати тебе" и завоевала у судей 31 балл

Эпатажный певец MELOVIN попытался покорить придирчивых судей медленным фокстротом. Кстати, артист решил посоревноваться с Екатериной Кухар и тоже появится в образе Круэллы. Но судьи его выступление не слишком высоко оценили. Паре поставили только 23 балла.

А вот артист Олег Фагот Михайлюта воплотил один из образов легендарного украинского кино "Тіні забутих предків" и станцевал на паркете вальс. Звезда и его партнерша Екатерина Тришина получили 26 баллов.

Эффектным квикстепом удивили Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук. Артист в пятом эфире превратился в легендарного Чарли Чаплина и завоевал у судей 31 балл.

Последней в пятом эфире выступила Олимпийская чемпионка Ольга Харлан. Она воплотила вместе с Дмитрием Дикусаром вечную историю любви из фильма "Титаник". Они станцевали на паркете венский вальс под песню Celine Dion — My Heart Will Go On. За номер пара получила 33 балла.

По итогам этого выпуска, в тройку лидеров вошли следующие пары: Дмитрий Каднай и Алина Ли — 34 балла, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар — 33 балла, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук — 31 балл. Такую же сумму баллов получил и Артур Логай со своей партнершей. Последней парой в турнирной таблице вновь оказалась MELOVIN и Елизавета Русина, которые набрали 23 балла.

В результате проект покинула пара Фагот и Екатерина Тришина.

Напомним, что следующий прямой эфир "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 10 октября, в 21:00 на канале 1+1.

