Ефросинина, Дорн и другие звезды признались, что говорят их родственники из России о войне в Украине

Ефросинина, Дорн и другие звезды признались, что говорят их родственники из России о войне в Украине

У многих украинских звезд есть родственники в России.

Артисты рассказали, общаются ли с близкими после вторжения РФ в Украину и что говорят родственники о войне.

Егор Соболев

Егор Соболев / instagram.com/yehorsoboliev

Недавно ведущая телемарафона "Єдині новини" Маричка Падалко рассказала о своих свекровях. Родители мужа звезды – Егора Соболева – защищающего украинскую землю от российских захватчиков, проживают в РФ.

Как рассказала знаменитость в программе ЖВЛ, 24 февраля, когда РФ начала полномасштабную войну, она написала родителям любимого. Маричка вспомнила, что в словах свекрови было очень много переживаний за сына, чтобы с нами все было хорошо.

Впрочем, потом, когда Егор начал общаться с родителями, он понял, что родные вообще не осуждают того, что Россия начала войну.

"Он сказал им больше ему не писать. Егор, когда вышел из Ирпеня, я так понимаю, что он там увидел гораздо больше, чем мне рассказал, потому что я это прочла в его переписке с мамой. Он им написал все, что думает о России, о них, все что он там увидел, изнасилованных девочек возраста нашего меньшего ребенка, ну и написал им и их стране проклятие", – поделилась Маричка.

По словам Егора, восстановить отношения с мамой и с отцом он сможет только после их раскаяния как граждан России.

Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

Певица Светлана Тарабарова рассказала о реакции родного дяди, живущего в России, на войну в Украине. По ее словам, брат мамы звезды написал сестре Светланы после того, как российские оккупанты взорвали Антоновский мост в Херсоне. В сообщении говорилось следующее: "Галя, поздравляю, наконец-то вас освободили. Теперь вы заживете". Это родной дядя". Исполнительница со всей семьей пыталась донести правду дяде, присылали ему реальные фото, видео, новости. Впрочем, это было зря.

"Три дня мы переписывались с этим… мужчиной. Мы закончили переписываться после того, как моя мама сказала: "Просто заблокируй его". Родная сестра сказала. Он не понимает, он слеп, настолько пропаганда выела ему мозг", – рассказала знаменитость в интервью YouTube-каналу "Разговор".

Виталий Козловский

Виталий Козловский / instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

Певец Виталий Козловский также прекратил общение со своими родственниками из России. У звезды по линии отца есть сведенная сестра, проживающая в Москве. Первые десять дней он пытался говорить и объяснить, но напрасно. Как отметил исполнитель "КП в Украине", он многих проклял и послал куда подальше.

Ксения Кошева

Ксения Кошева / instagram.com/yalta_k

Жена звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого – Ксения – активно пыталась донести правду о войне в Украине своим сестрам, живущим в Крыму. Бывшая участница балета Freedom присылала им фото и видео ужасов, которые российские войска совершают в Украине. Впрочем, после этого родные заблокировали Ксению в соцсетях.

"Потом, когда в каком-то мессенджере они меня разблокировали, я продолжила посылать и текстовые и видео. Вы были у нас в гостях, в Киеве, вы видели это. Какие нацисты? И после всех этих текстов, фотографий и видео моя сестра написала мне букву Z. И все", – рассказала Кошева в программе ЖВЛ.

Иван Дорн

Иван Дорн / instagram.com/dorn_ivan

Певец Иван Дорн признался, что тоже не общается с родственниками из РФ. Родственники артиста живут в Башкортостане. Как поделился звезда в интервью ICTV, все они, кроме одного уехавшего из России брата, ни разу не позвонили ему за время полномасштабной войны.

"Не спросили, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест. Я ни с кем не общаюсь", – рассказал звезда.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Родившаяся в Крыму украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась, что недавно ей написал дядя. До этого никто из родственников не связывался с ней после полномасштабного вторжения в Украину. Впрочем, знаменитость затруднилась ему ответить.

"Вот собираюсь с мыслями, что ответить. Ну, что отвечать? Где ты был? Почему не писал? Я и так знаю. Мне нужно время… Я сейчас не в адеквате, на здоровый диалог не готова. Как и все украинцы. Выяснять отношения? Как-то так", – поделилась звезда со "Звездным путем".

Напомним, Маша Ефросинина рассказала о "срачах" в российском шоу-бизнесе на фоне войны РФ против Украины. Она заметила, что там начался раскол.

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