Ефросинина довела до слез видео встречи мужа-защитника с 8-летним сыном впервые за долгое время

По словам ведущей, родные люди всего в третий раз встретились за полтора года.

Ведущая и блогер Маша Ефросинина поделилась с поклонниками щемящим видео встречи ее мужа-военного Тимура Хромаева с их 8-летним сыном.

На странице в Instagram Ефросинина поделилась эмоциональным роликом. На нем ее возлюбленный приехал ненадолго с передовой домой, чтобы увидеть самых родных. В видео 8-летний сын супругов Саша открывает дверь, за которой стоит его отец. Мальчик не скрывает радости от встречи с родным человеком и бросается к отцу в объятия:

"Я не знаю, что написать... Что мое сердце рвется на части в каждую такую их встречу? – Но ведь эти слова не отразят силу моих чувств... Что это только третья их встреча за полтора года? – Так ведь в эти слова не вложатся все изменения, которые претерпела наша семья.. Что я живу этими моментами?- Но ведь это все равно красноречиво не объяснить, насколько мне внутри стало безразлично многое из внешней жизни, комментариев о которой вы часто от меня ждете…" – подписала видео Ефросинина.

Ефросинина растрогала видео встречи мужа-защитника с 8-летним сыном

Ведущая призналась, что именно сейчас она очень счастлива и что ее сможет понять каждая украинка, которой эти моменты знакомы.

Напомним, недавно Маша Ефросинина откровенно поделилась своими переживаниями по поводу службы мужа Тимура Хромаева на фронте. Ведущая призналась, что она ежедневно боится потерять своего любимого человека.

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