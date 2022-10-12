Ефросинина эмоционально обратилась к россиянам и вспомнила сестру из Крыма: "Граждани самой обосравшейся в мире страны"

Украинская ведущая Маша Ефросинина обратилась к россиянам, которые злорадствуют смертям украинцев, погибших в результате массированных ракетных обстрелов Украины Россией 10 октября.

Ефросинина записала эмоциональное видео, в котором отметила, насколько россияне радуются тому, что Украина оказалась под обстрелами:

"Чтение комментариев под последними постами. Это, безусловно, новый опыт моей жизни. Сколько же вас радующихся обстрелам Украины. Сколько криков радости, сифилисных танцев, невероятны оров. В том числе и от моей прекрасной двоюродной сестрички в Крыму, с которой мы стояли и на один горшок ходили на том же балконе в Керчи, с которого виден сегодня разрушенный керчинский мост. Сколько ж праздника у россиян касательно того, что груды камня, железа и бетона отомщены за счет смерти людей, за счет разлетающихся на кусочки тел детей от взрывов бомб", – говорит Маша.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Ефросинина отметила, что между украинцами и россиянами огромная разница. Там, где россияне постоянно ноют, что у них все плохо, украинцы берут и делают.

"Знаете что, вы, мамочки, которые пишут мне из Новосибирска, качки из Нальчика, откормленные мерзкие рожи из Саратова, которые унесли свои сраки далеко в Турцию, мужские сраки, которые боятся быть мобилизованными. Знаете, в чем между нами разница? Вы – нытики, вы постоянно скулите, что все у вас не так, все плохо… Мы же украинцы, небольшая страна, которая в разы уступает вам, мы сами выбираем, как хотим жить… Мы выбираем наше руководство, мы выбираем сами защищать наши земли", — сказала Маша.

Ведущая отметила, что украинцы объединяются и собирают миллионы на помощь ВСУ, и поинтересовалась, собрали ли уже россияне на амунуцию для своих мобилизованных. Кроме того, Ефросинина назвала россиян "граждани самой обосравшейся в мире страны".

В конце видео Маша отправила россиян на три буквы и показала им средний палец.

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине

Напомним, что 10 октября Россия произвела массированный обстрел ракетами по всей территории Украины. Во время массированной атаки страна-террористка выпустила по территории Украины 83 ракеты. 43 из них сбила противовоздушная оборона. Ракетные обстрелы были в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

В результате террористической атаки погибли 14 человек, еще 97 – травмированы. Более 1300 населенных пунктов остаются обесточенными.

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