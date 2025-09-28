Ефросинина эмоционально вспомнила об отъезде 21-летней дочери за границу: "Муж запрещал звонить"

Маша Ефросинина с дочерью Наной с дочерью Наной / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая ранее рассекретила, что ее 21-летняя дочь Нана учится на политолога в университете Амстердама, поделилась новыми подробностями о жизни старшего ребенка и собственных эмоциях, когда девушка впервые поехала за границу.

Звезда отметила, что Нана переехала за границу еще до начала полномасштабного вторжения. По словам Маши, отпускать дочь было очень сложно. Ведущая не скрывает, что долго не могла сдерживать слез, когда Нана покинула Украину.

"Готовь салфетки, готовь таблетки. Нануська уехала в 2020 году и это были постоянные слезы. Доходило до того, что мой муж просто запрещал мне ей звонить, потому что я всем делала хуже — я просто рыдала", — призналась знаменитость в шоу "Ближе до зірок".

Маша Ефросинина с дочерью Наной

Теперь, когда Нана уже взрослая и получает образование, разлуку мама переживает спокойнее. Маша отмечает, что они поддерживают постоянную связь, обмениваются сообщениями и звонками, а каждая встреча становится особым праздником. Ефросинина с нежностью добавила, что Нана для нее не только дочь, но и ближайшая подруга.

