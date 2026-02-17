Ефросинина на Берлинале-2026 довела до мурашек символическим платьем, которое напомнило о войне в Украине

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина появилась на красной дорожке международного кинофестиваля «Берлинале-2026» в Берлине с мощным политическим месседжем.

Свой выход она превратила в публичный перформанс, призванный напомнить международному сообществу о войне в Украине и военных преступлениях России. В рамках фестиваля Ефросинина посетила премьеру документальной ленты Traces («Следы»), которая рассказывает истории украинских женщин, переживших сексуальное насилие со стороны российских оккупантов.

Для выхода она выбрала закрытое черное платье с длинными рукавами и высокой горловиной. Главным акцентом стала ярко-красная надпись на груди: Russian genocide through the body («Русский геноцид через тело»). Контраст между сдержанным черным и «кровавым» шрифтом был продуманным символом и прямым обращением к мировому киносообществу. Ведущая позировала сдержанно и серьезно, подчеркивая, что ее появление — не о моде, а о позиции.

Еще до выхода на дорожку Ефросинина в Instagram призвала украинцев помочь распространить ее обращение, подчеркнув важность признания преступлений, связанных с сексуальным насилием во время войны. Она также отметила, что на международных событиях часто действуют ограничения на политические заявления — нельзя выходить с плакатами или надписями на теле — поэтому использовала другой способ быть услышанной.

Комментируя премьеру «Следов», телеведущая подчеркнула, что сексуальное насилие во время войн является одним из самых замалчиваемых преступлений. По данным ООН, более 90% украинских военных и гражданских, которые находились в российском плену, заявляли о пытках и бесчеловечном обращении.

«То, что делает враг с женщинами, мужчинами, девочками и мальчиками в Украине, — это геноцид России через тело. Россия системно калечит украинцев, чтобы мы как нация перестали рождаться. Это попытка убить наше будущее. Но мы здесь, чтобы вернуть себе право на собственное достоинство», — подчеркнула ведущая.

