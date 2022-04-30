Ефросинина о разговоре с Галкиным: "Он потерял все, замка уже нет, готовится уголовное дело"

Ефросинина о разговоре с Галкиным: "Он потерял все, замка уже нет, готовится уголовное дело"

Ведущая Маша Ефросинина рассказала, что на днях разговаривала с российским шоуменом Максимом Галкиным, который активно поддерживает Украину.

По словам Ефросининой, Галкин пытался до нее дозвониться несколько раз:

"Максим звонил мне в первые дни войны, но я тогда не смогла подойти. Я очень боялась услышать что-то вроде "Ну как вы там? Держитесь". Я дико боялась этого", — поделилась Маша в комментарии программе "Гроші".

И, наконец, они поговорили после того, как Галкин записал видео после обстрела российскими оккупантами Одессы, где выразил соболезнования и поддержку украинцам и осудил российскую власть.

Шоумен за свою позицию, говорит Маша, поплатился всем. В частности, у Галкина забрали его замок в селе Грязь в Подмосковье, где он жил с женой Аллой Пугачевой и их детьми:

"Он потерял все. Он не давал мне разрешения говорить подробности, но, скажу так, замка уже нет. Все забрали. Готовится уголовное дело, его по полной программе выжигают, вычеркивают. Его очерняют как только можно в прессе. В принципе с ним происходит все то, чего боятся артисты в России. Его стирают как артиста", — рассказала Ефросинина.

В разговоре с шоуменом Маша поблагодарила Максима за его поддержку, на что он ответил:

"Он мне говорит: "Маша, ну почему вот так все происходит?". И он сказал мне замечательную фразу, которая меня убедила в том, что там находятся представители своего народа. Я ему сказала: "Спасибо за обращение по Одессе". он сказал: "Да ты понимаешь, что я как раз считаю что то, что я делаю, нормально. Это естественная реакция на происходящее в Украине", — передала слова Галкина Ефросинина.

Она отметила, что сначала ее удивляло, почему такое количество интеллигентных, образованных, умных людей, бесспорно понимающих, что Россия действительно начала террористическую войну против Украины, молчит. Ведущая думала, может их так сильно запугали, что они боялись и слово сказать. Однако пример Галкина показал, что российские знаменитости имели право выбора, впрочем, недостаточно совести:

"И обращения Максима с первых дней – они были мне главным сигналом того, что нет – оказывается так можно. Можно высказываться, улыбаться, вывезти детей. Значит мы правы, это вопросы внутреннего выбора. Человек сделал свой выбор", — резюмировала Ефросинина.

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