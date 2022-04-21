Ефросинина о российском шоу-бизе: "Пенопласт говорит на языке империализма, преклонения и рабства"

Ефросинина о российском шоу-бизе: "Пенопласт говорит на языке империализма, преклонения и рабства"

Ведущая дала эксклюзивное интервью Наталье Мосейчук.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о своем моральном состоянии.

Как поделилась знаменитость в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук для YouTube-канала ведущей, в последнюю неделю она не может записать ни одного обращения, поскольку "отравлена ненавистью".

"Если бы можно было бы ее очистить… Но нет никакого способа это из себя удалить. Я не хочу быть настолько "прожмаканой" ненавистью и агрессией. Жду, пока она уйдет", – поделилась знаменитость.

Знаменитость рассказала о собственном состоянии, когда "не ты себя переделываешь, а тебя переделывают обстоятельства": "У меня есть два рефлекса – кричать в экран. Или сидеть и молча плакать. Сегодня я тихо реву".

Отвечая на вопрос, почему россияне не хотят знать правду о том, что делают их солдаты в Украине, Маша ответила: "Им легче сейчас быть слепоглухонемыми, потому что так они продолжают функционировать... Так им легче впитывать в себя (пропаганду – ред.) – иначе, если они будут знать правду – они умрут. И они это осознанно понимают. Подсознательный самообман удерживает их от смерти. Физически пережить эту правду невозможно".

Телеведущая отметила, что украинское и российское информационное пространство и шоу-бизнес кардинально разные. "У нас нет своих "скабеевых-соловьевых" у нас телевидение — это о возможности прийти и высказаться. Мы предоставляем площадку для дискуссий и разных мнений".

"Пенопласт говорит на языке империализма, преклонения и рабства, желания угодить и сохранить свой зад", — описала Ефросинина русских звезд. — Наши звезды потеряли все, но знают, что мы все восстановим".

Также звезда ответила на вопрос, смогут ли когда-нибудь будущие поколения украинцев хотя бы "через забор" поздороваться с россиянами.

"Появится ли у них чувство стыда? На национальном уровне? В национальном масштабе. Если нет. Значит это враги навсегда", — отметила она.

Наталья Мосейчук и Маша Ефросинина расплакались, говоря о благотворительном концерте в Польше, который Маша вела вместе с Тимуром Мирошниченко.

"Вы выглядели очень символично, это было большое вдохновение. Но знаю, что на душе – другое", — сказала Наталья Мосейчук.

Звезда канала 1+1 отметила, что разговор не случайно был на русском языке. Его должны обязательно посмотреть женщины россии. "Нет, мы не рассчитывали на соболезнования. Мы надеялись, что российские жертвы пропаганды почувствуют нависшую над головами их сыновей и мужчин беду. И уведут ее".

Напомним, ранее Маша Ефросинина вспомнила, как Филипп Киркоров выпрашивал роли у Зеленского. Пропутинский артист снялся почти во всех комедиях "Квартала 95".

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