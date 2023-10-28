Ефросинина об эротической переписке с мужем-воином ВСУ: "Научилась себя обнаженной фоткать"

Украинская ведущая Маша Ефросинина откровенно поделилась, как они с мужем, экс-главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимуром Хромаевым поддерживают отношения на расстоянии.

Как известно, уже больше года Хромаев защищает нашу страну на фронте в рядах ВСУ. Как признавалась Маша, они с мужем в начале войны много ссорились, о чем звезда очень сожалеет. Пара со временем научилась не только общаться на расстоянии, но и поддерживать огонь в отношениях.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Об этом Ефросинина рассказала в подкасте "Кохані". Ведущая призналась, что у них с Тимуром есть договоренность, что раз в день он обязательно ей звонит по телефону:

"Он должен появляться хотя бы раз в день. Утром, днем, ночью. Ни одна ситуация не остановит меня от разговора с ним. Говорим по телефону, когда есть связь. Или он меня предупреждает, что ближайшие три-четыре дня связи не будет: "Не переживай. Как только появится, я перезвоню". Но еще никогда не было такого, чтобы он не нашел возможность. Там (пишет – прим.ред): "Любимая, все в норме". Он стал называть меня любимая. Масик, масянчик все вот такое было раньше. Сейчас – любимая", – призналась Ефросинина.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая поделилась, что от мужа раньше ей не хватало "розовых соплей", а сейчас Хромаев изменился. Кроме того, Маша призналась, что научилась делать свои фото в стиле ню:

"Когда мы встречаемся, у нас настоящий медовый месяц и очень тяжелая разлука после этого. Я научилась себя обнаженной фоткать. Если взломать мой телефон, и ты там что-то отправляешь и потом ждешь реакции, потому что ты впервые за 20 лет такое отправила. И потом короткое: "Еще", – откровенно рассказала Ефросинина.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что ранее Маша Ефросинина рассказала о проблемах со здоровьем у 9-летнего сына Саши, из-за которых звездная мама была вынуждена вывезти мальчика в Польшу.

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