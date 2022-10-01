Ефросинина передала эмоциональные пожелания Путину от украинцев: "Эгоистическое, одинокое посмешище"

На своей странице в Instagram Маша Ефросинина отреагировала на представление Украиной срочной заявки на вступление в НАТО и заявление президента Владимира Зеленского о том, что переговоры с Россией будут возможны только тогда, когда там сменится власть.

Телеведущая эмоционально высказалась о мобилизации в РФ и отметила, что страна-агрессор оказалась на грани своего распада. По мнению звезды, даже лжецы имеют кодекс чести, в отличие от россиян.

"На днях бункерный чмошник объявил в России частичную мобилизацию. Ложь, как была так и осталась. Во-первых, мобилизация не частичная, а тотальная, во-вторых, она уже шла, но скрыто, но тем не менее… Все диванные эксперты, которые были за Россию, превзошли себя — сегодня самый распространенный запрос в гугле: как покинуть Россию, как поломать себе руки и ноги, как быть не в России. Но весь этот беспорядок не выгоняет людей на улицы", — заявила на видео Ефросинина.

Кроме того, телеведущая высказала мнение всех украинцев относительно Владимира Путина и пожелала ему как можно быстрее остаться в одиночестве.

"Бункерная крыса абсолютно не думает о том, что у него самая демотивированная армия в мире, это армия алкашни, провинциалов, армия тех, кто не имеет телевизора. Мы желаем ему стать настолько единичным посмешищем, чтобы все его оставили - и те, кто сегодня забывают букву "зю" содрать со своих машин, пересекая границу с Грузией, Мы желаем ему остаться настолько одиноким и покинутым, чтобы превратиться в эгоистическое, одинокое посмешище, потому что одинокое посмешище – это мертвое посмешище, чего весь украинский народ искренне ему и желает", — сказала Маша.

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