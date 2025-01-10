Ефросинина похвасталась отдыхом в особняке Поляковой и как они с сыном время там проводили

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина показала, как погостила у своей подруги, певицы Оли Поляковой.

По словам Ефросининой, подруга позвала ее к себе сразу после ряда стрессовых моментов в жизни. В частности, когда муж ведущей уехал продолжать службу, дочь отправилась за границу, а она дома осталась с сыном Сашей и стала свидетелем ужасных обстрелов возле дома.

Так что вместе звездные семьи два дня подряд провели время за чаепитием, вкусностями и побывали в домашней бане Поляковой в загородном доме. К слову, знаменитости сразу с иронией и смехом заверили, что им уже надоели все слухи об их якобы ссорах и пора придумывать новые.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Оля Полякова / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина и Оля Полякова / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Половина моей семьи снова поехала неизвестно насколько. Мы никак не выздоравливаем с Сашей с этими новостями и бессонными ночами! Все еще эта женщина спасает меня, после взрывов в центре она меня к себе забрала. Потому что мы живем именно в том районе, когда это все было около нас. Счастье, что у Оли есть качество иногда просто писать мне "как ты?" Два дня она нас откармливала у себя, поила чаем, парила в бане и заставляла дышать воздухом. Спасибо, моя королева!", - высказалась Ефросинина.

Сын Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина и Оля Полякова / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, недавно Маша Ефросинина показывала фото с мужем-воином Тимуром Хромаевым, который приехал в короткий отпуск на зимние праздники.

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