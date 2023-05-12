Ефросинина похвасталась стройной фигурой во время детокс-отдыха и рассекретила свои параметры

Телеведущая Маша Ефросинина на днях отправилась в Турцию, чтобы отдохнуть и восстановить жизненные силы.

Из-за постоянного стресса и перегрузки, как рассказала знаменитость, она стала чувствовать себя гораздо хуже. Маша решила не запускать свое состояние и отправилась на детокс-отдых.

В сторис в Instagram ведущая показала, как пытается расслабиться в своем отпуске, и поддерживает тело в форме. Маша похвасталась на видео стройной фигурой с витаминным коктейлем в руке и рассказала о своих параметрах сейчас.

"Праздную иммунным бустом кенселлинг вами моей анорексии. Маша, 43 года (еще две недели). Рост — 180 сантиметров, вес — 62 килограмма", — написала Маша.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

сейчас она пытается проводить время без телефона и соцсетей, а также соблюдает "зеленую диету". Тип питания, который ведущие прописали врачи, подразумевает употребление овощей, фруктов зеленого цвета, а также зелени.

Маша Ефросинина рассказала о диете / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая также поделилась видео в своей ленте и показала, как наслаждается специальными витаминными смузи и соками.

"Долой токсины, плохие мысли, прочь срывы на сладкое... Останься только желание нашей скорейшей победы", — написала Маша.

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