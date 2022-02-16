Ефросинина показала дочь-красавицу и поздравила ее с 18-летием: "Ты пришла в этот мир нелегко"

Ведущая посвятила дочери трогательный пост.
Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина рассказала о празднике в ее семье.
Сегодня, 16 февраля, свое совершеннолетие празднует дочь звезды Нана. Об этом Маша рассказала на странице в Instagram и посвятила имениннице трогательный пост.
Знаменитость запостила фото Наны, на котором девушка позирует в атласном синем платье.
"Ты пришла в этот мир нелегко, и сейчас тебе и твоему поколению мир демонстрирует свою жесткость и беспринципность... Мне очень жаль, что я не знала, что говорить тебе в эти дни, и смогу ли я сдержать все обещания по празднованию- меня никто не научил, что обещать детям при таких новостях! Но я хочу, чтобы мир знал, что у него есть такая необычайно сильная и целеустремлённая девушка, как ты! Чтобы знал, как сильно ты хочешь изменить его в сторону добра и справедливости, любви и пацифизма", - написала Ефросинина.
Также ведущая подчеркнула, что что-то ей подсказывает, что "мир неизбежно узнает о ней".
Подписчики страницы Ефросининой присоединились к поздравлениям: "Невероятно красивая!", "Какая невероятная у вас дочь, Мария. Гордость семьи", "какая красивая! С днем рождения сильная девушка, о которой узнает весь мир".
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