Ефросинина показала, как с сыном в метро пряталась от российских ракет и дронов: "Почти босиком"

17 ноября государство-террорист Россия совершила очередное массированное нападение на Украину. В частности, атаковала по энергетике ударными дронами, крылатыми и аэробалистическими ракетами.

Украинская ведущая Маша Ефросинина показала, как в Киеве пряталась от вражеских снарядов с сыном Александром.

В своем фотоблоге звезда поделилась, что во время одной из самых масштабных воздушных атак не пренебрегла правилами безопасности. Поэтому она с 10-летним Сашей пошла к ближайшей станции метро. Ведущая отметила, что они пытались соблюдать правила "двух стен" дома, но страх за жизнь сделал свое.

"Как-то "две стены" нас сегодня не успокоили. Мы снова в метро. Но почувствовали себя там "новичками в классе" — прибежали под взрывы почти босиком", — призналась Маша.

Маша Ефросинина с сыном в метро / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

К тому же Ефросинина поделилась своими наблюдениями за несокрушимими украинцами. И рассказала, что люди настолько привыкли к ужасающим реалиям, что уже заранее имеют все необходимое для длительного пребывания в бомбоубежище.

"Люди вокруг с карематами, рюкзаками, водой, одеялами и спальниками. Молодежь читает книги. Мы же рассматривали карту движения ракет и желали россии гореть в жгучей лаве на несколько поколений вперед", — поделилась ведущая.

Напомним, недавно Маша Ефросинина рассказала, как сын реагирует на службу папы Тимура Хромаева в ВСУ.

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