Ефросинина показалась с мужем-воином на отдыхе и раскрыла, куда они ездили с семьей

Ведущая подвела итоги первой половины зимы.
Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина рассказала о долгожданном отпуске.
В своем фотоблоге знаменитость сообщила, первая половина зимы была особенной для нее. В посте она рассказала, что успела за этот период достаточно много дел. Кроме благотворительных проектов и работы, звезда некоторое время посвятила семье и отдыху. Так, к Ефросининой с сыном Сашей вернулась 20-летняя дочь Нана и муж Тимур Хромаев, который служит в ВСУ.
Семейство в полном составе после праздников дома в Киеве на четыре дня отправилось в Буковель. Маша поделилась счастливым селфи с возлюбленным и сыном и призналась, что этого ей так долго не хватало. Ведущая говорит, что отпуск прервала болезнь, но даже это не помешало наслаждаться ценными моментами рядом с родными.
"Дождались нашего папу в отпуск на праздники! Приехала на каникулы Наночка. Нарядили елку! Принимали гостей. И у нас было всего четыре дня на Буковель. Там расслабились и заболели... Классика! Но все равно я была счастлива — просто дышала своими детьми и мужем, ведь вся моя семья, к сожалению, собирается вместе всего несколько раз в год", — поделилась звезда.
Напомним, недавно жена ведущего Григория Решетника Кристина показала, в какую страну отправилась в отпуск с их тремя сыновьями.
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