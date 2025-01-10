Ефросинина показалась с мужем-воином на отдыхе и раскрыла, куда они ездили с семьей

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина рассказала о долгожданном отпуске.

В своем фотоблоге знаменитость сообщила, первая половина зимы была особенной для нее. В посте она рассказала, что успела за этот период достаточно много дел. Кроме благотворительных проектов и работы, звезда некоторое время посвятила семье и отдыху. Так, к Ефросининой с сыном Сашей вернулась 20-летняя дочь Нана и муж Тимур Хромаев, который служит в ВСУ.

Семейство в полном составе после праздников дома в Киеве на четыре дня отправилось в Буковель. Маша поделилась счастливым селфи с возлюбленным и сыном и призналась, что этого ей так долго не хватало. Ведущая говорит, что отпуск прервала болезнь, но даже это не помешало наслаждаться ценными моментами рядом с родными.

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с семьей / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Дождались нашего папу в отпуск на праздники! Приехала на каникулы Наночка. Нарядили елку! Принимали гостей. И у нас было всего четыре дня на Буковель. Там расслабились и заболели... Классика! Но все равно я была счастлива — просто дышала своими детьми и мужем, ведь вся моя семья, к сожалению, собирается вместе всего несколько раз в год", — поделилась звезда.

Напомним, недавно жена ведущего Григория Решетника Кристина показала, в какую страну отправилась в отпуск с их тремя сыновьями.

Читайте также: