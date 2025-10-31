Ефросинина показалась в провокационном фотосете и призналась, что ее больше всего раздражает в людях

Маша Ефросинина / © пресс-служба MONATIK

Телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз привлекла внимание эффектной фотосессией и глубокими размышлениями.

В своем Instagram 46-летняя звезда позировала в черном кожаном топе, короткой шубке и куртке, демонстрируя длинные ноги и уверенную, дерзкую позу. Под стильные черно-белые кадры Маша поделилась мыслями о том, какие черты и поведение людей ее больше всего раздражают. Звезда отметила, что одной из главных проблем современного общества является отсутствие критического мышления.

"Нежелание людей критически мыслить... Поверхностное восприятие информации ведет к примитивному пониманию мира, а дальше — к агрессии как способу защитить психику. Нежелание разбираться в сути делает человека чувствительным к пропаганде", — написала Ефросинина.

Также телеведущая призналась, что ее раздражает фамильярность, когда незнакомцы позволяют себе слишком много в общении. Третьим пунктом в списке звезды стала безнаказанность зла, в частности во время войны.

"Многие считают мгновенный переход на "ты" или хлопанье по плечу признаком дружественности. А я вижу в этом нарушение психических границ... Уже почти четыре года мы живем в самом ужасном "реалити", где мир наблюдает за преступлениями в прямом эфире. А о нашей внутренней безнаказанности при коррупции или насилии я вообще молчу", — поделилась знаменитость.

