Ефросинина поставила на место Собчак, которая назвала украинцев "нацистами": "Обладательница вымпела по хайпожорству"

Скандальная российская журналистка Ксения Собчак в очередной раз доказала, что не заслуживает доверия. В своем Telegram-канале она обвинила украинцев, осудивших рекламную кампанию бренда Zara с россиянкой Наталией Водняновой, в "нацизме", а войну назвала "яжелой ситуацией".

"Ну, вот не стыдно? Что за нацизм вообще? Причём, закидывают организованно. То есть, сидят люди в тяжёлой ситуации, но им правда кажется, что главное с чем надо побороться - это чтобы русские ничего не рекламировали, не снимали фильмы для Канн, не выезжали из России и т.д? Это вообще-то нацизм.", — написала Собчак.

На такое заявление россиянки эмоционально отреагировала украинская телеведущая Маша Ефросинина. В своем Instagram звезда записала видеообращение к Собчак.

"Наибольшее разочарование года среди так называемых российских селебрити, Ксения Анатольевна Собчак, наконец-то раскрылась тотально. В своем Telegram-канале назвала украинцев нацистами, нас людей, которые, цитирую, "проживают тяжелые времена". Имею вопрос к Ксении Анатольевне Собчак. Ксения, как мы с вами назовем тех людей, граждан Российской Федерации, которые запытали до смерти, сломав руки, ноги, изнасиловав и сжигая заживо людей в Буче, в Мариуполе, кастрируя их, убили почти 400 детей Украины, сп*здив все унитазы, утюги и кирпичи даже в домах наших граждан на оккупированных территориях, изнасиловав наших женщин, стариков, детей, как мы их назовем? Люди, которые устраивают свою жизнь? Вам, наверное, невдомек, что такие существуют", - высказалась Маша.

К тому же телеведущая поставила в пример российской журналистке Аллу Пугачеву, которая попросила власти РФ признать ее "иноагентом" и высказалась против войны в Украине.

"Вы, Ксения Анатольевна, обладательница вымпела по первенству в хайпожорстве, что же вы так, бл*ть, за трендами не успеваете? Новый тренд у нас — высказываться. Посмотрите, даже те, кто молчал, те, кто ничего не говорили, нынче просят, чтобы их признали иногентами, потому что понимают, что это их "последний вагон". Даже ваши сс*ные коллеги пропагандисты убрали из своего нарратива слова "денацификация", ху*к и исчезло оно", — эмоционально сказала Ефросинина.

В конце своего обращения Маша добавила, что пока поддерживает решение не отменять визы россиянами в европейские страны и вот почему:

"Очень хочется, чтобы на одном из пляжей, где вы любите отдыхать, в Италии, в Турции, во Франции, с вами рядом половичек раскинул какой-нибудь солдатик, которому в награду за то, что он кастрировал наших солдат, насиловал наших женщин, убивал наших детей, путевку дали. Чтобы он рядом с вами сидел и с вашим прекрасным белокурым мальчишкой, которому в будущем, я надеюсь будет стыдно за свою мать".

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