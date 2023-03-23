Ефросинина поздравила мужа с 48-летием и показала, как его изменила война

Ведущая показала фото мужа в мирной жизни и во время службы.

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина рассказала о празднике в ее семье.

Сегодня, 23 марта, день рождения празднует муж звезды, бизнесмен Тимур Хромаев. На странице в Instagram Маша поделилась фотографиями возлюбленного, сделанными в мирной жизни и во время службы Хромаева.

Муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев до войны / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"С днем рождения, мой Тимур! Теперь я знаю, как это — панически бояться и гордиться одновременно…" – подписала кадры с мужем Ефросинина.

Муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев во время войны / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения россии в Украину муж Маши Ефросининой с детьми отправил ее в безопасное место, а сам, ничего не сказав жене, пошел в добровольческий батальон, прикрепленный к ВСУ. Маша рассказывала, что все лето в прошлом году ее муж провел под Херсоном, Кривым Рогом и делал очень много вещей, которые помогали ВСУ.

Ефросинина не скрывает, что эта тема для нее очень болезненная. Ранее Маша, не сдерживая слез, делилась, что решение мужа уйти воевать далось ей нелегко, ведь она обвиняла Тимура, что он оставил ее и детей самих. Ведущая также честно призналась, что ей пришлось работать с психологом, чтобы справиться с посттравматическим стрессовым расстройством, которое случается у женщин, ожидающих мужчин с войны.

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