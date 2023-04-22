Ефросинина призналась, как выдерживает разлуку с мужем-военным: "Произошла психологическая контузия"

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала о непростом периоде жизни и разлуке с мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас служит в ВСУ.

В сторис в Instagram поклонники поинтересовались звездами, как она справляется с переживаниями, и как смогла принять такое решение любимого. Ефросинина призналась, что сейчас находится в состоянии "психологической контузии".

"Вы все видите, что я ничего не пишу и не рассказываю на эту тему. У меня такое впервые. То есть я обычно, если не хочу о чем-то говорить, могу это вербально обернуть в общие слова. Но тут такая со мной произошла психологическая контузия : у меня внутри поселился, будто аквариум со взрывчаткой — если я его покачиваю, он взорвется, и мне, кажется, будет физически конец, потому что оказалось, что я никогда не знала по-настоящему, что такое страх... Но это было непоколебимо решение моего мужа. Поэтому я его приняла", — поделилась Маша.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также знаменитость попросила с пониманием отнестись к такой позиции. Она понимает, что многие женщины ожидают от нее поддержки, но обсуждать свое состояние Маша не готова.

"Говорить пока не могу, хотя знаю, что сотни тысяч женщин ждут от меня поддержки, потому что чувствуют то же самое...", — написала Ефросинина.

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