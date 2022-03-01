Ефросинина призвала россиян идти на митинги: "Вы можете снести е**ного, который сошел с ума"

Ведущая записала эмоциональное видео.
Украинская телеведущая Мария Ефросинина призвала россиян выходить на митинги.
В частности, в своем Instagram ведущая попыталась донести россиянам, что они верят в пропаганду. Она подчеркнула, что Путин – "гадкая тварь". Он дает распоряжение стрелять в мирных людей, кроме того, политик нарушил правила мирных переговоров. В частности, когда велись переговоры, русские войска продолжали обстрелы.
"Судя по тому, что я до сих пор не получила ни одного звонка и сообщения со словами поддержки от близких родственников, которые у меня вообще остались в этой жизни: моего родного дяди, который живет в Питере, моей родной тети, которая живет в Керчи. Я делаю вывод, что мозги вам продолжают прошивать с колоссальной пропагандистской силой. Ваш диктатор – это гадкая тварь, которая отдает распоряжение убивать людей. эмоционально сказала Ефросинина.
Ведущая призывает россиян не бояться и выходить на митинги, ведь они могут остановить "одного сошедшего с ума человека". Ефросинина говорит, чтобы они не боялись, что их могут посадить в тюрьму. Тем более, в первую очередь, россияне должны бороться за свою свободу.
«150 млн населения страны сидит дома, не выходит на улицы, боится ЗАКов, или во что вас там забирают? Значит с мозгами пи**а у вас. Вы боитесь полицейских? Если вас, бл*ть, выйдет миллион на улицы Москвы, вы еще сможете продолжать жить и смотреть в глаза своим детям. Вы сможете еще дышать этим воздухом .Вы должны выйти на улицы. Только вы можете снести одного йо**ного человека, который, на**й, сошел с ума. Отстаивайте свое право жить, отстаивайте свое право быть людьми свободными, а не зомби", – говорит ведущая.
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С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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