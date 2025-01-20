Ефросинина прокомментировала образ Мелании Трамп и показала свое фото с забавным головным убором

Ведущая порадовала поклонников подборкой своих неидеальных фото.
Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина отреагировала на образ Мелании Трамп во время инаугурации президента США.
Так, в своем фотоблоге знаменитость назвала головной убор первой леди США, который она одела для торжеств, "шапкой бэтмена". Кроме того, Ефросинина поблагодарила супругу Трампа, что она стала напоминанием о неудачных фото в галерее каждого.
"Спасибо Мелании Трамп в шапке бетмена за чудесное напоминание, что у каждой из нас, девушки, есть фото для папки "не публиковать"! Смотрим мою подборку. Кто я такая, чтобы скрывать от вас свои лучшие фото", — забавно подписала снимки ведущая.
Среди опубликованных фото Маши можно заметить, как иногда хорошие снимки знаменитости не выходили с первого раза. Конечно, звезда не могла обойти фотографию, где позирует в забавном головном уборе — голубом облягающем капюшоне.
Напомним, 20 января состоялся ряд торжеств по случаю инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Сейчас в Сети продолжают обсуждать смешные моменты и конфузы семьи политика. Как вот недавно шляпу Мелании Трамп сравнили со сценическим образом Клавдии Петровны.
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