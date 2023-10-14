Ефросинина прокомментировала то, что Кондратюк забирает военную зарплату у Козловского

Телеведущая Маша Ефросинина высказалась по поводу конфликта между певцом Виталием Козловским и его экспродюсером Игорем Кондратюком.

В своих Instagram-stories знаменитость отреагировала на сообщение певца, в котором он рассказал о том, что бывший продюсер забирает его военную зарплату в качестве компенсации штрафа за нарушение авторского права.

Ефросинина совершила репост публикации Козловского и заговорила о том, что война раскрыла много личностей с другой стороны.

"Я, как человек, который с 1998 года живет и работает в сфере нашей культуры и шоубизнеса, который видел появление абсолютно всех фигур и деятелей, которые сегодня либо супер знамениты, либо пропали… все равно, пожалуй, никогда не привыкну к тому, как большая война показывает истинные портреты всех. И как иногда эти портреты радикально отличаются от того, какими они были в моем восприятии 25 лет назад", — сказала ведущая.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что не только Маша, но и другие знаменитости уже поддержали Козловского в этом конфликте. Так, на днях Оля Цыбульская высказалась в поддержку своего коллеги.

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