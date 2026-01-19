Ефросинина публично обратилась к Елене Тополе после "слива" ее интимного видео: "Сделала невозможное"

Маша Ефросинина, Елена Тополя

Реклама

Украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина прокомментировала интимный шантаж Елены Тополи и «слив» ее видео.

В фотоблоге звезда сделала пост с публичной поддержкой Елены. Она вместе с другими звездами украинского шоубиза стали на защиту Елены и ее приватности. После того, как подозреваемый в шантаже был задержан, Маша отметила, что гордится смелостью артистки и это точно станет хорошим уроком для других злоумышленников.

«Сегодня Елена Тополя сделала то, что десятилетиями считалось невозможным: она превратила оружие шантажиста в его же приговор. Это нападение не на одну женщину — это атака на достоинство каждой из нас. Шантаж — это не про интим. Это про контроль. Про попытку управлять страхом, ведь нас учили бояться осуждения больше, чем зла. Елена, ты невероятная. Твоя смелость сегодня дает право на голос тысячам женщин, которые до сих пор боялись. Моя абсолютная тебе поддержка», — написала Ефросинина.

Реклама

Пост Маши Ефросининой / © instagram.com/mashaefrosinina

В то же время Маша призвала других жертв шантажа «не молчать и говорить первой». Кроме того, ведущая поделилась, что «в списках шантажистов часто фигурируют имена публичных людей, в том числе и ее». Впрочем, звезда уверяет, что это все технологии запугивания и к тому же она «ни одного видео не получала».

Напомним, недавно после «слива» интимного видео Елены Тополи на связь вышел ее экс-супруг Тарас. Он сделал предположение, кто мог оказаться шантажистом на самом деле.