Ефросинина раскрыла подробности скандалов с мужем в начале войны и как его обесценила

Телеведущая и блогерша Маша Ефросинина имела частые ссоры с мужем, военнослужащим Тимуром Хромаевым, в начале полномасштабного вторжения.

Так знаменитость рассказала о высоком уровне стресса и тревоги в ее семье в начале войны. Маша по 20 часов работала в приютах, давала международные интервью и беспокоилась о детях, в том числе занималась психическим здоровьем сына Саши.

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Дома ее ждал любимый, который, по словам звезды, занимался лишь чтением новостей. Взбешенная такой ситуацией Ефросинина не сдерживаясь сказала: "От меня пользы больше, чем от тебя". Таким откровением Маша поделилась в подкасте "Кохані". Сейчас блогер поняла свою ошибку и постоянно извиняется перед мужем за произошедшее.

В разговоре с Настей Зухвалой Маша Ефросинина также рассказала о том, насколько тяжело ей было принять решение о переезде детей за границу. И снова не обошлось без скандалов.

Тимур во время очередных российских обстрелов обратился к Маше с просьбой вывезти детей из Украины. Телеведущая категорически отказывалась и сгоряча предложила ему поехать вместо нее. Изменившись в лице, любимый резко отреагировал в ответ: "Ты допустила мысль, что я могу сбежать? Еще бы предложила у себя под юбкой, чтобы я сразу там сдох". В итоге, знаменитость не имела никакого другого выбора, кроме как согласиться.

Муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Дети супругов сейчас находятся за границей. Сыном занимается бабушка в Польше, а старшая дочь Нана продолжает учиться в одном из европейских университетов. Сам Тимур Хромаев вступил в ряды ВСУ. Недавно защитник делился, что виделся с музыкантом Святославом Вакарчуком, приезжавшим к украинским бойцам на передовую.

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