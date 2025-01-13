Ефросинина раскрыла правду о дружбе с Поляковой и какая звезда на самом деле: "Мы достаточно разные"

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина рассказала подробности о дружбе с певицей Олей Поляковой.

Подруги часто видятся и даже ведут общие проекты. А недавно Маша погостила у артистки в загородном доме и насладилась отдыхом. Впрочем, в фотоблоге ведущая рассказала, что на самом деле раньше ей довольно тяжело давалась дружба из-за неумения уделять ей время. Но оказалось, что нужно было просто дождаться, пока появятся друзья, которые полностью воспримут ее такой, какой она есть.

"Хочу написать об этом. Потому что это моя триггерная тема. У меня всегда было мало подруг – я не очень умею дружить в классическом понимании этого явления, не умею уделять этому достаточно времени и внимания. Жизнь также, к сожалению, заставила меня не спешить впускать в нее новых женщин. Но близкие моему сердцу подруги просто это приняли и любят меня такой. И они точно знают, что я очень предана, и всегда отдам все, если им нужно", – делится Маша.

Маша Ефросинина и Оля Полякова / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Одной из таких подруг для Ефросининой есть Полякова. Знаменитость говорит, что хоть они и разные, но всегда находят друг в друге поддержку и комфорт. И даже вне камер наедине они отлично проводят время.

"Интересно, что и Оля такая же, хотя мы довольно разные. Мы видимся вне съемочных площадок и выступлений всего несколько раз в год. Но, когда видимся, это и есть для нас женская дружба: нам интересно вместе и комфортно. Мы можем насмеяться до боли в животах и поплакать. Можем доверить друг другу все", — отметила Ефросинина.

Кроме того, ведущая раскрыла самые лучшие качества певицы. По словам Маши, Оля значительно отличается от публичного образа: "Она очень заботливая, на самом деле, более тихая и умеренная, чем вы видите ее в соцсетях… Так же, пожалуй, как и я. Мы просто женщины со своими мечтами, проблемами, недостатками, заботами и слабостями".

Напомним, недавно Маша Ефросинина с мужем и детьми уехала на отдых и раскрыла, где именно они были.

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