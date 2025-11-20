Ефросинина рассекретила свои заработки и как с мужем-военным делит бюджет: "Есть пассивный доход"

Маша Ефросинина с мужем / © instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая и блогер Маша Ефросинина рассказала о своих заработках во время войны и семейном бюджете.

По словам Маши, только одного ее YouTube-контента для финансовой стабильности мало, ведь основные выплаты поступают благодаря рекламным интеграциям. В то же время важным источником дохода стали ее публичные выступления. Ефросинина также добавила, что зарабатывает благодаря соцсетям и рекламе там. Но в своем благотворительном Фонде она принципиально не получает никакого вознаграждения.

«Если бы только YouTube занималась, то не выжила бы. В YouTube это интеграции. Еще один источник дохода — выступления. Я с 2015 года работаю как женский спикер. Невероятно радуюсь тому, что запросы на это не прекращаются. Потому что так случилось, что я стала востребованной у женщин. Они покупают на это билеты. Обычно я хедлайнер форумов, конгрессов. Меня приглашают за границу выступать перед украинками. Мне за это платят. В соцсетях есть интеграции. В фонде я не получаю ничего вообще — это моя позиция», — рассказала Маша в интервью «Экономической правде».

Маша Ефросинина / © пресс-служба MONATIK

Отдельно Маша подчеркнула, что имеет пассивный доход благодаря инвестициям в ценные бумаги, сделанным еще до начала войны. В свое время на такое решение звезду натолкнул ее муж Тимур Хромаев, который сейчас служит в ВСУ.

«У меня есть пассивный доход. Еще задолго до войны мой муж, а он финансист, посоветовал мне вложиться в ценные бумаги. Вложилась хорошо, много своих сбережений. Умею крутиться», — призналась ведущая.

Маша Ефросинина с мужем / © instagram.com/mashaefrosinina

Относительно финансового участия мужа, Ефросинина уточнила, что он продолжает поддерживать семью, несмотря на службу. И именно он спонсирует обучение их старшей дочери Наны за рубежом. Однако ведущая не скрывает, что большинство расходов сейчас покрывает все же она сама.

«Он зарабатывает деньги на службе. Он платит за детей. Он содержит нашу дочь за границей. У них свои договоренности. Он не снял своей ответственности за человека. Просто что легло больше на меня. Трудно об этом говорить, но это мой выбор. Это наша договоренность», — добавила звезда.

Напомним, недавно актриса Анна Сагайдачная удивила заявлением о смене профессии в начале полномасштабного вторжения и что именно ей тогда приносило доход.